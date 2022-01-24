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امرأة تَلِد داخل سيارة الصليب الاحمر بسبب الثلوج!

24
JANUARY
2022
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يستمر تأثير المنخفض الجوي ويشتد مع هطول الامطار على الساحل والثلوج على المرتفعات، ما تسبب بقطع معظم الطرق في مختلف المناطق.


وفي عكار، حالت الثلوج دون تمكن الصليب الاحمر من نقل سيدة في حال الولادة الى المستشفى، فعملت العناصر على مساعدتها في الانجاب داخل السيارة، بحسب تقارير مندوبي "الوكالة الوطنية للاعلام".


عكار
ففي محافظة عكار ، سيطر الثلج على المناطق الجبلية ابتداء من 650 مترا، وتسبب بقطع الطرق الجبلية كافة مع تكون طبقة من الجليد .
واشار رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب ان "سماكة الثلج في منطقة القموعة بلغت حدود المتر، وفي بلدة فنيدق اكثر من25 سنتم، وفي بلدات حرار والسدقة والقرنة ومشمش وبيت ايوب وممنع وتاشع 15 سنتم وكل الطرق بحكم المقطوعة".

و منذ الصباح، باشرت جرافات وزارة الاشغال واتحاد بلديات جرد القيطع العمل على اعادة فتح هذه الطرق على الرغم من استمرار العاصفة وتساقط الثلوج بغزارة.


بعلبك
وفي بعلبك، تولت جرافات وزارة الأشغال العامة والنقل منذ الصباح جرف الثلوج التي تراكمت خلال ساعات الليل على طرق: عيناتا- المشيتية- البليقة- دير الأحمر- اليمونة، واليمونة - دار الواسعة.


حرار
من جهة اخرى، نجح فريق من مركز الصليب الاحمر اللبناني في بلدة حرار باتمام الولادة الطبيعية لاحدى السيدات داخل سيارة الاسعاف خلال نقلها بشكل طارئ من بلدة فنيدق الى مستشفى الحبتور، حيث بلغت سماكة الثلوج في فنيدق اكثر من 40 سنتمترا.
والام والجنين بحال صحية جيدة في مستشفى الحبتور.

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