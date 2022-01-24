ايناس جرمقاني تطلق نسخة ٢٠٢٢ لمؤسسة إيناس للجوائز الأكاديميّة: بابٌ للاستثمار وتأمين فرص العمل

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أطلقت مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديميّة نسختها الجديدة للعام ٢٠٢٢، بمشاركة ثماني جامعات لبنانيّة حضرت لقاءً بدعوة من المؤسسة في فندق Smallville.

وتحدّثت رئيسة المؤسسة السيّدة ايناس جرمقاني، مرحّبةً بممثّلي الجامعات وهي: الجامعة اللبنانيّة، جامعة القديس يوسف، الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة، جامعة البلمند، جامعة الروح القدس، جامعة سيّدة اللويزة، الجامعة الأميركيّة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بيروت العربيّة.



وقالت جرمقاني: "إنّ همّنا الأول هو مستقبل شبابنا، ولنحافظ على لبنان علينا أن نحافظ على شبابه، وقد حرصنا على مواصلة تعاوننا مع الجامعات على الرغم من الصعوبات التي يشهدها البلد، والمسؤوليّات الملقاة على عاتق الجامعات في هذه المرحلة، والتي سنتخطّاها عبر التعاون".



ولفتت جرمقاني الى أنّ "المبادرة تقوم على تقديم خمسة مشاريع من كلّ جامعة مشاركة، وسيتمّ اختيار مشروع فائز من كلّ جامعة ستُقدّم له جائزة بقيمة ١٠٠ مليون ليرة، ما يجعل قيمة الجوائز ٨٠٠ مليون ليرة ستوضع كلّها بتصرّف مؤسسة Berytech التي وقّعنا اتفاقيّة تعاون معها، على أن تقوم بمساعدة الطلاب الفائزين على تنفيذ هذه المشاريع وجذب الاستثمارات فيها".



ولفتت جرمقاني الى أنّ "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديميّة حرصت هذا العام على إدخال المشاريع الزراعيّة الى لائحة مشاريعها، نظراً الى أهميّة هذا القطاع في هذه المرحلة".



وأضافت: "هدفنا ليس فقط أن يربح الطالب الجائزة الماديّة، بل أن يُنفّذ المشروع على أرض لبنان وأن يفتح فرص عمل جديدة، وحينها لا نكون أمام ثمانية رابحين بل أمام مئات الرابحين الذين سيستفيدون من تنفيذ هذه المشاريع".

وختمت جرمقاني: "شعارنا في المؤسسة هو "تجرّأ تحلم"، ولن تردعنا صعوبة عن الحلم وتنفيذ أحلام الشباب".

ثمّ كانت كلمة لممثلة مؤسسة Berytech كارلا سابا تحدّثت فيه عن التعاون مع مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديميّة والتقديمات التي ستتوفّر للطلاب والتي لن تكون محصورة بالجوائز الماديّة.



وأكّدت على "أهميّة تشجيع مختلف أنواع الصناعات، خصوصاً الغذائيّة منها، كما على دعم المشاريع التكنولوجيّة"، وشدّدت على "أهميّة توجيه الطلاب الى بعض المجالات انطلاقاً من الرؤية الى مستقبل لبنان والدور الذي يمكن أن يؤدّيه، والقطاعات التي تشهد تطوّراً في هذه المرحلة ويمكن التعويل عليها لفتح مجالات للاستثمار وتأمين فرص عمل".



ثمّ كان حوارٌ شارك فيه ممثّلو الجامعات، وأكدت فيه جرمقاني أنّ المؤسسة لن تتأخر، بالاشتراك مع Berytech، على دعم المشاريع حتى تلك التي لا تفوز بالمرتبة الأولى، لافتةً الى أنّ الجوائز الماديّة ليست سوى خطوة أولى ستتبعها سلسلة خطوات وصولاً الى ولادة المشاريع وتأمين عوامل نجاحها.