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إليكم مقررات اجتماع الحكومة

24
JANUARY
2022
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أفاد وزير التربية والإعلام بالوكالة باس الحلبي أنه "تقرر مشروع مرسوم لإعطاء مساعدات اجتماعية للقطاع العام بالإضافة إلى المتقاعدين وإعطاء المالية السلطة لتنفيذ ذلك".

 

وأضاف: "كما قرر مجلس الوزراء قرّر إعطاء بدل نقل شهري بقيمة مليون و200 الف ليرة للعسكريين وتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".



وتابع: "تقرر عقد جلسات متتالية في السراي الحكومي صباحاً ومساءً إلى حين الإنتهاء من الموازنة على ان تكون الجلسة الاخيرة بشأن الموازنة في القصر الجمهوري في بعبدا".

 

هذا وتوجه إلى قطاع التربية وأبشرهم برفع المنحة الإجتماعية هذا فضلًا عن تحويل الأموال إلى صناديق المدارس الرسمية مع أخذ تأييد مجلس الوزراء.



ودعا المدارس الثناويات والصروح التعليمية كافّةًَ إلى العودة لاستئناف استلحاقًا لما تمّ تضييعه من وقت على التلامذة ولتطبيق البروتوكول الصحي بحذافيره".

 

وأردف: طلبت إلى مجلس الوزراء دراسة تعيين العمداء والتفرغ والدخول في الملاك في الجامعة اللبنانية".

 

وأفاد الحلبي بأنه "تمّ إقرار مشروع مرسوم القاضي بإعطاء بدل النقل للقطاع الخاص بقيمة 65 ألف ليرة لليوم الواحد زائد منحة تعليم و64 ألفً للقطاع العام ، تعديل الأجور في الثانويات الرسمية والمعاهد، تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، البت بمشروع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"

 

كما شدد الحلبي إقرار مجلس الوزراء كل البنود المدرجة على جدول أعماله".

 

وأضاف: "اقر المجلس مشروع قانون الموازنة وجباية الواردات والنفقات لعام 2022 على قاعدة الاثني عشرية والتنفيذ بدءًا من شباط".

 

وزير المال قدم عرضا مفصلًا حول الأسباب الموجبة للمشروع وسلسلة مؤشرات من الواقع الفائت وماذا يستوجب

 

وتابع: "بدءًا من الغد ليدلو كلّ من الوزراء بدلوه لكل فقرة على حدا ولو استغرق الأمر وقتًا فإنه سيتم إقرارها في أقرب فرصة ".

 

ولفت الحلبي إلى أنّ "الجلسة الاخيرة ستكون في بعبدا ".

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