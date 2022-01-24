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كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

24
JANUARY
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة ويبقى خطر تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن الـ1000 متر وما فوق خلال ساعات الصباح الأولى.

وجاء في النشرة:

الحالة العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوّي متمركز فوق تركيا والذي يحمل معه أمطار وثلوج حتى مساءاليوم الإثنين حيث يخف تأثيره غداً الثلاثاء مع بقاء الكتل الهوائية الباردة في المنطقة، ومن ثم يعود ليتأثر اعتباراً من فجر الأربعاء بكتلة هوائية أكثر برودة تحمل معها أمطار غزيرة وثلوج على مستويات متدنية تلامس الـ 700 متر خاصة شمال و جنوب البلاد ويمتد تأثيرها حتى نهاية الاسبوع.
الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد و رياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار اعتباراً من بعد الظهر وتنحسر تدريجياً اعتباراً من المساء ويتحول الطقس الى غائم جزئياً وتحل موجة من الصقيع التي تؤدي الى تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية خلال الليل اعتباراً من ارتفاع الـ800 متر لذا نحذر من خطر الانزلاق.

الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة ويبقى خطر تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن الـ 1000 متر وما فوق خلال ساعات الصباح الأولى، يتحول خلال ليل الثلاثاء/ الأربعاء الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق.

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية، كما تتساقط الثلوج نهارًا على ارتفاع 900 متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس الـ 700 متر وما دون ذلك بشكل عام فجر الخميس مع ارتفاع في موج البحر لحدود الـ4 امتار خاصة جنوب البلاد. نحذر من سلوك الطرقات الجبلية و خاصة طريق ضهر البيدر.

الخميس: غائم جزئياً مع درجات حرارة متدنية ( دون معدلاتها السنوية) وموجة من الصقيع، كما تتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 700 متر وما فوق، مع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار ويتكون الجليد على المرتفعات خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتباراً من ارتفاع 800 متر لذا نحذر من خطر الانزلاقات.

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