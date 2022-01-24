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كيف هي حال الطرقات الجبلية اليوم؟

24
JANUARY
2022
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أفادت غرفة التحكم المروري في سلسة من التغريدات على حسابها عبر "تويتر" أن:

- "طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط".

- "طريق جزين كفرحونة البقاع الغربي سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية".

- "الطرقات الجبلية المقطوعة هي: عيناتا الارز - كفردبيان حدث بعلبك - المنيطرة حدث بعلبك - العاقور حدث بعلبك - جرد مربين الهرمل - الهرمل سير الضنية - معاصر الشوف كفريا - تنورين اللقلوق - تنورين حدث الجبة - القبيات الهرمل - ترشيش زحلة - اكروم الرويمة - الفنيدق القموعة القبيات".

- "طريق عام شبعا عين عطا وشبعا الهبارية مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

- "طريق شبعا حاصبيا سالكة امام المركبات المجهزة بسلاسل معدنيه او ذات الدفع الرباعي".

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