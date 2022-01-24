عناوين الصحف ليوم الأثنين 24 كانون الثاني 2022

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الأخبار: «الأخبار» تنشر البنود الـ 12 في ورقة الطلبات الخليجيّة (الأميركيّة): جدول زمني لنزع السلاح ومراقبة الحدود

سعد الحريري: الهاوية... لا حافّتها

أنصار الله تضمّ «إسرائيل» إلى قائمة الأهداف









الديار: الشروط الخليجية تدفع بلبنان الى حرب أهليّة من خلال العودة للقرارين 1559 و1701

هل ينكسر عمود من «قاعدة الاربعة» بخروج تيار المستقبل من الانتخابات ؟

خريطة الانتخابات النيابية مواجهة بين حزب الله وأمل وحلفائهما و«القوات» وحلفائها

نداء الوطن: "أرنب" الصلاحيات الاستثنائية: "الثنائي" يتحضّر للفراغ

الخليج يمهل لبنان 5 أيام: دولة أو دويلة؟

اللواء: الكويت تنقل خارطة طريق «إعادة بناء ثقة» العربية والدولية بلبنان

الحريري لن ينسحب من العمل الوطني: الانتخابات لا تؤدي إلى التغيير الاستقواء بالسلاح وتجاوز الدستور

البناء: الموازنة للإنجاز حكوميّاً على طريق الماراتون النيابيّ… ورعد: لا تبشّر بالخير / مبادرة كويتيّة تكسر الجليد… وترفع السقوف لحدّ المستحيل / الحريريّ أتمّ جولته ويعلن اليوم انسحابه وتياره من الانتخابات /



النهار: الحريري مستبقاً قراره: بيتكم لن يقفل



الجمهورية: لبنان يجيب على المبادرة بعد أيام

مذكرة خليجية من 10 بنود

?l'orient le jour: La décision de Hariri, un indicateur sur le sort du scrutin