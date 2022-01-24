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أسرار الصحف ليوم الأثنين 24 كانون الثاني 2022

24
JANUARY
2022
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

بدأت شخصيات بيروتية بالتحرك لاستكشاف فرص ترؤس رئيس الحكومة السابق حسان دياب للائحة في الانتخابات النيابية، رغم تبلّغها برفضه الترشح انطلاقاً من عدم جهوزيّته لدخول المعترك السياسيّ والمنافسة على الزعامة الطائفية. وتعتزم هذه الشخصيّات تنظيم استطلاع رأي تبني على نتائجه التحرّك.

 

خفايا

قال مرجع سياسي إن زيارة وزير خارجية الكويت بادرة خير لبدء حوار جدّي حول ما أسماه الوزير عدم تحوّل لبنان منصة عدوان لفظيّ على دول الخليج كأساس للأزمة، مضيفاً أن هذا يطرح سؤالين، ماذا عن توصيف حزب الله إرهابياً؟ وما هي حدود حرية الإعلام اللبنانيّ قياساً بالإعلام الخليجيّ؟

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يحاول بعض الوزراء إدراج اسمائهم في ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بالرغم من عدم استيفائهم الشروط القانونية وعدم وجود عقد تدريس لهم في الجامعة.

 

يحكى عن تدخل جهات سياسية لدى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان من اجل تشريع عمليات تعدين العملات الرقمية بالرغم من الضغوطات الفنية التي تسببها لشبكتي الكهرباء والانترنت

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
حرص الرئيس سعد الحريري على إحاطة موعد عودته إلى بيروت بتكتُّم شديد شمل أقرب المقرَّبين له، بمن فيهم رؤساء الحكومات السابقون!

 

لغز
فوجئ مسؤول كبير بمضمون الزيارة التي قام بها وزير خارجية الكويت وجدية المطالب التي تضمنتها محادثاته مع الجانب اللبناني، وتحديد مهلة للحصول على الأجوبة اللبنانية!

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