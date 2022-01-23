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سلام: استلمنا وزارات "مكرسحة"!

23
JANUARY
2022
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قال وزير الاقتصاد أمين سلام: "السهرة للصبح" ومن المطلوب إعادة النظر بهذه الموازنة كل وزير بحسب وزارته".

ولفت إلى أننا "استلمنا وزارات "مكرسحة" ومن بعد استلامنا يأتي سياسيون "وبقولولنا شو نعمل" علماً أن ما وصلنا إليه هو نتاج استلامهم للسلطة منذ 30 عاماً".

كلام سلام جاء في مقابلة لقناة "الجديد" بحضور وزير السياحة وليد نصار ووزير البيئة ناصر ياسين.

بدوره, قال وزير البيئة ناصر ياسين: "لا أرى العودة إلى الحكومة مشروطة "ولا بأي شكل من الأشكال" فهناك العديد من البنود على جدول أعمل الجلسة ولا مشكلة عليها".

وأضاف ياسين, "مناقشة الموانة لا تزال مفتوحة وسيطرأ عليها تعديلات لكن المفاجئ أن يكون هناك أحزاب بالسلطة يرفضون هذه الموازنة وهم مشاركين بالحكومة".

وتابع, "العديد من الأسعار "تدولرت" في مقابل دولار جمركي لا يزال على الـ1500 فيجب أن يُرفع الدولار الجمركي بالتزامن مع رقابة مشددة على الأسعار".

وأردف وزير السياحة وليد نصار: "الرئيس ميقاتي لن يقبل بأن يفرض عليه شروط على جدول الأعمال وتحديد جدول الأعمال هي من الصلاحيات التي يمنحه إياها الدستور".

وأضاف, "لا أوافق على أن يكون هناك صلاحيات تشريعية بيد وزير المال منفرداً وسأعارض هذا الأمر غداً في الجلسة".

أشار إلى أنه يعتقد أن "حصر تحديد سعر الصرف بيد وزير المال هو تلافياً لمضيعة الوقت".

وأكّد أن "تعطيل الحكومة كان بسبب وزراء الثنائي الشيعي "وما بدنا نتخبى ورا أصبعنا" مع أنهم "من خيرة الشباب" إلا أن الخلاف بيننا سياسي".

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