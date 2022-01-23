بلدية بقاعصفرين تغلق طريق الجرود بعد احتجاز مواطنين وسط الثلوج

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أعلن رئيس بلدية بقاعصفرين ـ الضنية بلال زود، في بيان، أن “البلدية ستقوم بدءاً من اليوم بقطع الطريق المؤدي إلى جرود البلدة من بعد نقطة حاجز الجيش اللبناني”، موضحاً أن هذا الإجراء إتخذ بسبب ما حصل اليوم من إنقاذ 4 شبان من المنية وثلاثة شبان من ديرنبوح علقوا وسط الثلوج، ما اضطر البلدية إلى أخذ هكذا إجراء إلى حين إنحسار العاصفة”.

ودعا زود “الأهالي الذين ما يزال البعض منهم يقطنون هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر، وأن يؤمنوا إحتياجاتهم من أكل وملبس ومواد تدفئة، وإن رقم هاتف رئيس البلدية بتصرف الأهالي لما قد يحتاجونه”.