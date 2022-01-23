بو حبيب يتحدث عن زيارة نظيره الكويتي.. هذا ما كشفه

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أكد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أن زيارة وزير الخارجية الكويتي الى لبنان جرى التحضير لها بسرية تامة من قِبَله ولكن الرسالة التي حملها لم نكن على علم بها، مشيراً الى أن هناك علاقة مودة بين لبنان ودولة الكويت ونحن مسرورون بهذه المبادرة الكويتية التي لا تحمل أي شروط بل هي لمصلحة لبنان والعرب وهي مدعومة عربيًا ودوليًا.

وكشف بو حبيب في حديث عبر الـNBN أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد يدعو إلى اجتماع مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي للإتفاق على رد جوابي على "رسالة الوزير الكويتي".



وقال الوزير عبدالله بوحبيب: "لدينا مهلة 5 ايام لمناقشة المبادرة الكويتية ومن ثم احمل الرّد الى الكويت لبحثه مع الافرقاء العرب وأهم ما تحمله المبادرة هو كيفية تطبيق القرارات الدولية."