living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مارك حويّك للـtayyar.org: فارس سعيد جبان، وبطرس افرام جبان...لم ولن أنسى، وجنرال أنا أثق بك عالعمياني...

23
JANUARY
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لم يكن يوم 23 كانون الأول من عام 2007 يوماً عادياً بالنسبة الى الشاب مارك حويّك... هو استيقظ فجراً وانضمّ الى رفاقه في التيار الوطني الحر للمشاركة في الاعتصام السلمي حيث كانت المطالب "الشراكة الفعلية في الوطن"... لم يكن لا معه ولا مع رفاقه أيّ سلاح، والعَلَم الذي حمله في قلبه كان حتى من دون عصا بحسب توجيهات القيادة، لكن أصحاب الفكر والأعمال الغدّارة حملوا رصاصاتهم وغدروا!

"ما زلت أذكر كلّ ما حصل وكأنّه اليوم"، يقول مارك للـtayyar.org، "أذكر كل ذلك لحظة بلحظة..."كنت مع رفاقي نصرخ بمطالبنا بطريقة سلمية فما كان من "أزعر" من زعران فارس سعيد، ويدعى بطرس افرام أن غدرني مطلقاً رصاصة بطريقة مباشرة فأصابني في ظهري. وبعدما عاينَتْ الأدلة الجنائية والقوى الأمنية ومخابرات الجيش المكان، تبيّن أنه تم إطلاق أكثر من "مشطين" ما يعني أن القصد كان القتل حتماً". وأضاف مارك:"بطرس افرام جبان، والا لما كان غدرني في ظهري، كان واجهني. وفارس سعيد جبان، والا لما كان أرسل زعرانه ليقتلوا الشباب السلميين، كان واجههم بالسياسة لا بالرصاص الغادر. وعلى رغم أن القضاء قال كلمته بشأن افرام وأدين بجرم محاولة القتل عن عمد، الا أنه لا يزال يعيش حياته بشكل طبيعي خارج القضبان... لذلك أنا لا أزال أنتظر العدالة". وتابع مارك لموقعنا:"لا أندم أبداً وسأبقى مناضلاً كما علّمنا العماد ميشال عون ابن النضال والمؤسسات والساهر على الدستور... جنرال أنا أثق بك عالعمياني".

وللوزير باسيل يقول مارك:"أطلب منك ألا تنسى قضيّتي وأنا على ثقة أنك لن تفعل، ومعك نكمل المشوار وما في شي بوقفنا".

ويختم مارك بالقول:"لم تتوقف حياتي عند الاصابة، وأكملت المشوار وأسست عائلة رائعة وهي اليوم كل حياتي مع عائلتي الكبيرة في التيار الوطني الحر... أكملت حياتي لكنني

لم ولن أنسى".

غريس مخايل ,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout