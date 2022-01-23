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أسبوع بارد... والثلوج تلامس الـ600 متر الأربعاء!

23
JANUARY
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الإثنين غائما مع انخفاض إضافي وطفيف بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة خلال الفترة الصباحية ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ويتحول الطقس الى غائم جزئيا وتحل موجة من الصقيع التي تؤدي الى تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية خلال الليل، اعتبارا من ارتفاع ال800 متر، لذا نحذر من خطر الانزلاق.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا ويحمل معه أمطارا وثلوجا ورياحا شديدة تتجاوز ال 90 كم/س حتى مساء الإثنين، حيث يخف تأثيره مع بقاء الكتل الهوائية الباردة، ومن ثم يعود ليتأثر اعتبارا من ظهر الأربعاء بمنخفض جوي آخر يكون أكثر برودة ويحمل معه أمطارا غزيرة وثلوجا على مستويات متدنية تلامس ال 500 متر بخاصة شمال البلاد.
( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و 19 درجة مئوية )
- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم غائم مع رياح شديدة تقارب ال 90 كلم/س فترة قبل الظهر خاصة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر (4 امتار) لذا نحذر من تطاير اللوحات الاعلانية على الطرقات. يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية، تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع وملموس مما يؤدي الى تساقط الثلوج على ارتفاع ال 1200 متر خلال النهار، ويتدنى مستوى تساقطها لتلامس ال 900 متر خاصة على المرتفعات الشمالية، كما نحذر من تساقط حبات البرد وتشكل السيول خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية.

الإثنين: غائم مع انخفاض إضافي وطفيف بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة خلال الفترة الصباحية ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ويتحول الطقس الى غائم جزئيا وتحل موجة من الصقيع التي تؤدي الى تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع ال800 متر، لذا نحذر من خطر الانزلاق.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة ويبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1000 متر وما فوق خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا اعتبارا من الظهر الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية، كما تتساقط الثلوج نهارا على ارتفاع 900 متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 600 متر وما دون ذلك خاصة في المناطق الشمالية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 14 درجة، فوق الجبال من 2 الى 8 درجات، في الداخل من 3 الى 10 درجات.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، تتراوح سرعتها بين 15 و 45 كم/س وتتجاوز ال 90 كم/س شمال البلاد خلال فترة قبل الظهر.

- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب .

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 % .

- حال البحر: مائج الى هائج. حرارة سطح الماء: 18 درجة.

- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 06,41 ساعة غروب الشمس: 16,59 .

 

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