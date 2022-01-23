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قوى الامن: توقيف 3 سوريين في المنية بتهمة ترويج عملة مزيفة

23
JANUARY
2022
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول عصابة تنشط بترويج العملة المزيفة (ليرة لبنانية، ودولار أميركي) في منطقة المنية.
 
وعلى إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية أفراد العصابة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت من تحديد هوية كامل أفرادها، وهم السوريون:
 
- م. خ. (مواليد العام 1995)
- ع. ح. (مواليد العام 1998)
- ا. د. (مواليد العام 2001)
 
أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.
 
بتاريخ 18-1-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت دوريات الشعبة عملية نوعية في منطقة المنية نتج عنها توقيف الثاني بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج /50/ $ مزيفة. وبالتزامن، تم توقيف الأول والثالث، كما تم ضبط /50/ $ مزيفة، قام الثاني بترويجها داخل أحد المحال.
 
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تشكيلهم عصابة تقوم بترويج العملة المزيفة، وأن الأخير هو من يقوم بتأمينها. أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
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