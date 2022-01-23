وزير خارجية الكويت من قصر بعبدا: طالبنا بألا يكون لبنان منصة لاي عدوان لفظي أو فعلي

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استقبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في قصر بعبدا.

وبعد اللقاء قال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح: "تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية ونقلت له تحيات أمير دولة الكويت وولي العهد وتمنيات لمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء للبنان"

وأضاف "طالبنا بألا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي، وأن يكون عنصرا متألقا وأيقونة مميزة في المشرق العربي"، مشيرا الى أن "لا توجه للتدخل في شؤونه".

وتابع: "أحمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وافكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان، وهم الآن في صدد دراستها، وان شاء الله يأتينا الرد قريبا، ولبنان ساحة أمل للجميع وليس منصة عدوان".

وأضاف: "نقلت لرئيس الجمهورية تحيات أمير دولة الكويت وولي العهد وتمنياته لمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء للبنان".