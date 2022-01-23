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كلاس: كرامة المواطن هي البند الاول على قائمة اهتمامات الحكومة

23
JANUARY
2022
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رحب وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس في بيان، بمعاودة مجلس الوزراء إجتماعاته لإقرار جدول البنود المتراكمة ودراسة مشروع الموازنة، تمهيدا لرفعها الى مجلس النواب لمناقشتها في وقت قريب، وإعتبر أن "الإجتماعات المكثفة للحكومة التي تبدأ غدا في قصر بعبدا وتستكمل في القصر الحكومي، ستسهم بتأكيد ثقة المواطنين بالدولة كما تستعيد ثقة الخارج والمنظمات الدولية بقدرة لبنان على النهوض من جديد وتجاوز الأزمات، بتماسك القوى السياسية ودعم الأصدقاء وأخذ المبادرة بإنجاز الخطوات العقلانية الهادئة الواجب إتخاذها للإنقاذ وفق رؤية إقتصادية تراعي دقة الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يعانيها اللبنانيون".
 
وإعتبر كلاس أن "بوادر الإنفتاح العربي والدولي على لبنان والإجماع على تأكيد الثقة  بدوره، تبشر بمواقف إيجابية وجادة داعمة لتوجهات الحكومة في خطواتها الهادفة لإعادة لبنان الى رأس الاهتمامات العربية والدولية".
 
وأكد أنه "بقدر ما يتم التركيز على اهمية و إحترام الإستحقاقات الدستورية، يجب العمل لطمأنة الناس على حاضرهم وتأمين موارد عيشهم ورعاية اوضاعهم الصحية والاجتماعية والحفاظ على حقوقهم وودائعهم المالية، لأن كرامة المواطن هي البند الأول على قائمة إهتمامات الحكومة".
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