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طقس عاصف وبارد ماذا في التفاصيل

23
JANUARY
2022
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بدأت سلسلة من المنخفضات تضرب لبنان اليوم وهي ذات امتدادات قطبية تحمل معها الرياح الباردة جدا والامطار والثلوج تحت الـ ١٠٠٠متر، وتكون ذات تراكمات كبيرة على الجبال العالية، خصوصا الاربعاء، يتخللها استراحة قصيرة يوم الثلاثاء.
 
تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
 
الاحد:
 
١- الحرارة ساحلاً بين ٧ و ١٢ درجة بقاعا بين -١ و ٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين صفر و ٥ درجة
- الجو :  عاصف وممطر والثلوج صباحا على ١٤٠٠متر تتدنى لتطال ٨٠٠-٩٠٠ ليلا والبقاع
٣- الرياح : جنوبية غربية قوية بين ٦٠ و ٩٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٠ - ١٠٠ ٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية سيئة
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة
 
الاثنين : طقس غير مستقر  غائم وممطر بغزارة صباحا فيما تتساقط الثلوج على  ٨٠٠ ~ ٩٠٠متر  لكن الهطول يصبح ضعيفاً ومحلياً جداً عصرا ومساءً فيما الحرارة باردة جدا تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٦ و ١٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين -١  و ٦ درجات وبقاعا بين صفر و ٥ درجات الرياح جنوبية غربية نشطة ٣٠ الى ٥٠كم/س.
 
الثلاثاء : طقس مستقر نسبيا مشمس الى غائم جزئيا وممطر فيما الحرارة باردة تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٦ و ١٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين صفر  و ٥ درجات وبقاعا بين -٢ و ٧ درجات الرياح جنوبية شرقية ضعيفة ٢٠ الى ٣٠كم/س.
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