العاصفة وحال الطرقات

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أفادت غرفة التحكم المروري أن حال الطرقات الجبلية هو على الشكل التالي:

- الطرقات الجبلية المقطوعة

- عيناتا- الارز

- كفردبيان - حدث بعلبك

- المنيطرة - حدث بعلبك

- العاقورة - حدث بعلبك

- جرد مربين - الهرمل

-الهرمل - سيرالضنية

- معاصر الشوف - كفريا

- تنورين - اللقلوق

- تنورين - حدث الجبة

- القبيات - الهرمل

-جزين - كفرحونة

- اكروم - الرويمة

- الفنيدق - القموعة -القبيات

أما الطرقات السالكة:

- طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية

- طريق ترشيش - زحلة سالكة حاليا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط