العاصفة وحال الطرقات

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أفادت غرفة التحكم المروري أن حال الطرقات الجبلية هو على الشكل التالي:
- الطرقات الجبلية المقطوعة
- عيناتا- الارز
- كفردبيان - حدث بعلبك
- المنيطرة - حدث بعلبك
- العاقورة - حدث بعلبك
- جرد مربين - الهرمل
-الهرمل - سيرالضنية
- معاصر الشوف - كفريا
- تنورين - اللقلوق
- تنورين - حدث الجبة
- القبيات - الهرمل
-جزين - كفرحونة
- اكروم - الرويمة
- الفنيدق - القموعة -القبيات
أما الطرقات السالكة:
- طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
- طريق ترشيش - زحلة سالكة حاليا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط
- طريق ترشيش - زحلة سالكة حاليا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط