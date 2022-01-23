living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: قراءات دبلوماسية في بيروت : المنطقة نحو الهدوء وعهد الضغوطات ولّى... حرص سعودي على العودة الى بيروت من البوابة السورية

23
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: رضوان الذيب-

الاتفاق النووي على الابواب ومقاربة سعودية جديدة للتعاون مع ايران

كل القراءات الدبلوماسية في بيروت تتلاقى حول فرضية واحدة، المنطقة نحو مرحلة جديدة من الهدوء بعيدا عن الضغوطات، مع تسويات للملفات المتفجرة بجاذبية فيينا والحاجة الاميركية للاتفاق قبل اي دولة. هذه الاجواء التفاؤلية

لفحت الاجتماعات الايرانية السعودية لاول مرة منذ سنوات والتركيز على المشاكل الثنائية حصرا بين البلدين، بعيدا عن اليمن وسوريا ولبنان، ووافق الطرف السعودي على ذلك بعد ان كانت اولويته اليمن في الاجتماعات السابقة.



هذه القراءات التفاؤلية لا تنفيها السفارات المعنية المتعددة في بيروت ، التي تعطي نسبا مئوية عالية لنجاح الاتفاق النووي، وعودة ايران عن عتبة الستين بالماية من تخصيب اليورانيوم مقابل الرفع الشامل للعقوبات الاميركية، فيما النقاش حول الطلب الايراني بضمانات يوقعها الكونغرس ومجلس الشيوخ، لا تسمح لاي رئيس جديد لاميركا الغاء الاتفاق كما فعل ترامب، ما زال مستمرا رغم صعوبة اقراره من الناحية الدستورية .


وفي القراءات الدبلوماسية، ان تراجع ترامب عن الاتفاق اضر بمصالح واشنطن وحلفائها في كل المنطقة وجعل ايران على مسافة خطوات من امتلاكها قنبلتين نوويتين ، بعد ان رفعت نسبة التخصيب من اليورانيوم من ٣,٨ و ٤ بالماية كما نص الاتفاق الى ٦٠بالماية. بالمقابل فان التشدد في الحصار الاميركي لم يبدل شيئا، وايران تنتقل من حصار الى حصار منذ اليوم الاول لتولي الامام الخميني الحكم، ورغم كل الحصارات تحولت ايران الى قوة اقليمية في المنطقة، كما ان فشل مفاوضات فيينا سيرفع نسبة التخصيب من ستين بالماية الى تسعين بالماية وهي المرحلة الاسهل في عمليات التخصيب ودخول ايران النادي النووي من ابوابه العريضة، وعندها ستكون واشنطن امام احتمالين: تشديد الحصار الى مستويات غير مسبوقة لن تبدل شيئا في المعادلات او المواجهة الشاملة التي ستاكل «الاخضر واليابس « في كل المنطقة، وهذا السيناريو لا يريده جميع اللاعبين على طاولة المفاوضات الا اسرائيل ،لكن قدراتها اعجز من» بيت العنكبوت « على قلب المعادلات وسلوك هذا الخيار الانتحاري، كما ان قرار الحرب هو قرار اميركي اولا واخيرا، وهذا ما يرجح توقيع الاتفاق بتوافقات الجميع. فالاتفاق النووي حاجة لواشنطن بالدرجة الاولى ولايران وكل المنطقة رغم انه قد لا يرضي الروس وتركيا ودول الخليج لكن « ما باليد حيلة « وسيعمم نجاح الاتفاق نهجا جديدا على كل المنطقة بعيدا عن كل الضغوطات والاملاءات والحصارات.

 

وحسب القراءات الدبلوماسية فان التوازنات الجديدة، والمتغيرات وصعود نجم ايران يجعل من خيارات الحروب بعيدة لصالح التسويات التي تدق ابواب المنطقة بتوافقات الجميع وجاذبية الاتفاق النووي والانفتاح بين طهران والرياض وسوريا والسعودية، والحرص السعودي على العودة الى بيروت من البوابة السورية لتطمينها، والاجواء الايجابية التي ستعم المنطقة ستشمل لبنان « بجاذبية فيينا» واولى البوادر ما حصل في الاسبوع الماضي من انفراجات بتغطية اميركية شاملة وتوافق داخلي سينهي كل تداعيات ١٧ تشرين خلال الشهور القادمة بوهج فيينا، وعلى البعض في لبنان ان لا يخطئوا في حساباتهم كي لايدفعوا ثمن «لعبة الكبار» كون البلد على مشارف دخول المرحلة الجديدة بقرار اميركي واضح مغطى بتوافقات المنطقة، مما يجعل الرهان على متغيرات انتخابية في ايار غير واقعي.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout