عناوين الصحف ليوم الأحد 23 كانون الثاني 2022

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النهار: "الشارع الأزرق" يتحرك... ومبادرة كويتية "لانتشال لبنان"

الديار: مسعى كويتي باقتراحات خليجية «لاعادة الثقة» وترجمة النأي بالنفس

الحريري نحو العزوف وتياره عن المشاركة: ماذا نفعت الانتخابات؟

الموازنة على مشرحة مجلس الوزراء: التيار يحذر وحزب الله لدرسها غدا

الأنباء الكويتية: ميقاتي استقبل وزير الخارجية الذي أكد التعاطف مع الشعب اللبناني ودعا إلى الالتزام بالإصلاحات الدولية المطلوبة

الناصر من بيروت: على لبنان ألا يكون منصة للتهجم على أشقائه

الشرق الأوسط: عزوف الحريري يضع لبنان أمام مشهد انتخابي جديد

إعداد خطة لملء الفراغ وميقاتي يميل لعدم الترشُّح

الوطن السورية: الخارجية: ما تقترفه القوات الأميركية وميليشيات «قسد» ترقى إلى مستوى جرائم حرب … اشتباكات محيط «سجن الصناعة» تتواصل ومحافظ الحسكة لـ«الوطن»: التهجير ممنهج والاحتمالات مفتوحة ونحن جاهزون