إنتخابات 2022- الديار: "المستقبل": الحريري يتجه الى الاعتذار عن المشاركة في الانتخابات هو وتياره

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

عشية حسم موقفه من مشاركته او مشاركة تيار المستقبل في الانتخابات النيابية واصل الرئيس سعد الحريري مشاوراته في البيت الداخلي للتيار ومع عدد من المسؤولين والقيادات السياسية وزار مساء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كان اكد على اهمية دور الرئيس الحريري واستمراره في الحياة السياسية ومشاركته في الاستحقاق الانتخابي. وسيزور اليوم الرئيس بري لاستكمال مشاوراته.

وفي ظل تزايد الحديث عن توجه الرئيس الحريري غدا لاعلان عزوفه شخصيا وعزوف المستقبل عن المشاركة في الانتخابات شهدت احياء وشوارع في بيروت مسيرات بالسيارات والدراجات لمناصري الحريري والمستقبل للتعبير عن تأييدهم له والمضي في مسيرته.



وسجلت تجمعات في عدد من الاحياء لا سيما في منطقة طريق الجديدة كما توجهت مسيرة سيارة تحمل اعلام المستقبل وصور الحريري الى وسط بيروت بعد مرورها في احياء وشوارع رئيسية وفرعية في العاصمة.

ووفقا لمصادر مطلعة في المستقبل فان المشاورات التي اجراها الحريري مع كتلته النيابية ومسؤولين في التيار كشفت عن انه يتجه الى الاعتذار عن المشاركة في الانتخابات هو وتياره، وانه في صدد الاعلان عن اسباب وجوانب قراره هذا يوم غد الاثنين ما لم تحصل مفاجأة نتيجة تدخلات عربية ومحلية.



وعلمت «الديار» ان الحريري نبه النواب اعضاء كتلته من تسريب او الكلام عن هذا الموضوع قبل ان يعلن موقفه غدا لم يفصح صراحة عن عزمه على عدم المشاركة او مشاركة المستقبل في الانتخابات لكنه في معرض مداخلته المطولة امام كتلته تساءل قائلا «ماذا فعلت الانتخابات؟ للاسف لم تكن نتائجها هي التي تحدد مسار الامور ولم يكن هناك معنى للربح او الخسارة فيها فماذا نفعت او تنفع هذه الانتخابات اذا لم نستطع ان نحقق ما نطمح اليه»؟

واشار الحريري الى ان المستقبل وحلفاءه فازوا مرتين بالاكثرية ولم يتمكنوا من تحقيق الاصلاحات التي ينشدونها بكل اسف.

وعرض المراحل التي سجلت منذ عهد والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري والانجازات التي تحققت ثم مرحلة تسلمه المسؤولية وما قام به من خطوات وانجازات لم تستكمل مع الاسف بسبب ما واجهه من صعوبات وعراقيل وتحديات.

ووفقا للمعلومات ايضا فان الرئيس الحريري طرح سلسلة تساؤلات في هذا الاطار من دون ان يتطرق بشكل مباشر او غير مباشر الى القرار الذي سيعلنه بالنسبة للمشاركة في الانتخابات النيابية. لكن النواب الذين شاركوا في الاجتماع لمسوا منه استياءه الشديد من الاوضاع التي وصلت اليها البلاد وتلميحه اكثر من مرة بأن الاحتكام الى الانتخابات النيابية لم يؤد الى النتائج المرجوة للاسباب التي يعرفها الجميع.



وعما اذا كان الحر يري في صدد ترك الساحة السياسية هو وتياره قال احد اعضاء الكتلة لـ «الديار»: «ان عدم المشاركة في الانتخابات لا يعني ترك الساحة السياسية او حل تيار المستقبل. نحن موجودون بقوة على الساحة باعتراف الحلفاء والخصوم لكن القرار يعود اولا واخيرا للشيخ سعد وما سيقوله غدا».

وقال مصدر مقرب من الحريري لـ «الديار» ايضا «ماذا بقي في ظل هذا الوضع؟ البلد يتدهور وهناك مزايدات من الخصوم والحلفاء والرئيس الحريري لا يشتغل سياسة من اجل السياسة بل خاض ويخوض المعترك السياسي من اجل مصلحة البلد وشعبه، وهو حريص على هذا الامر قبل اي شيء اخر».