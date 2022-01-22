التيار الوطني الحر في البترون شكر كل من ساهم في تسريع عمليات تصليح أعطال الكهرباء بالمدينة

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صدر عن هيئة قضاء البترون في التيار الوطني الحر البيان التالي:

صباح اليوم، وبعد متابعة مع كل المعنيين من المسؤولين في كهرباء لبنان الى مهندسي وعمال مقدم الخدمات بوتاك، عاد وضع شبكة الكهرباء في منطقة البترون الى طبيعته إثر تصليح كافة الأعطال التي طرأت في الأيام السابقة.

كما عادت تغذية آبار المياه العامة بالتيار الكهربائي الى البرنامج المكثف الذي يؤمن المياه بشكل مستدام لبلدات البترون.

تشكر هيئة قضاء البترون في التيار الوطني الحرّ كل من ساهم في تسريع عمليات التصليح وتثني على روح التعاون التي تظهرت بين ادارة كهرباء لبنان المتمثلة بالمدير العام كمال حايك والنائب جبران باسيل لما فيه مصلحة كل البترونيين بعيداً عن أي منّة في إداء أبسط الواجبات تجاههم.