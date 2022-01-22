شعبة المعلومات تلقي القبض على سارق بطريقة احتياليّة أحد المحال في عاليه

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صدر عـــــن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخـلي ــــــ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالـي:

بتاريخ 12/1/2022، ادّعى أحد المواطنين أنّ مجهولًا أجنبيّ الجنسيّة، أقدم على الدخول الى محله المُعدّ لتحويل الأموال، وبيع الهواتف الخليوية في محلة عاليه، وأقدم على سرقة مبلغ /1000/ دولار اميركي بطريقة احتيالية، وفرّ إلى جهة مجهولة.

على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت الشعبة من تحديد هويته ويدعى:

ش. خ. (مواليد عام 1970، إيراني الجنسية)

أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجده، وتوقيفه بالتنسيق مع القضاء.

بتاريخ 14/1/2022، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت احدى دوريات الشعبة من تحديد مكان تواجده في محلة عين المريسة، وأوقفته.

بتفتيشه، ضبط بحوزته مبلغ مالي من عملات مختلفة.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه عملية السرقة بطريقة احتيالية من المحل المذكور مستخدماً سرعة وخفة يديه.

أعيدت المسروقات إلى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.