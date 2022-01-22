متى تبدأ المفاوضات الرسمية بين لبنان وصندوق النقد الدولي؟

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كشف وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن “المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي ستبدأ الإثنين المقبل”، لافتاً إلى أن “المفاوضات ستنطلق بعدما تم الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام التي طلبها صندوق النقد، بشأن حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي، أو ما يسمى بالفجوة المالية”.

وعن حجم الخسائر، لفت سلام في حديث لوكالة “الأناضول” إلى أنها “تقدر بنحو 69 مليار دولار، وفقاً لرئيس الهيئة، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي”، مؤكداً أن “برنامج الاستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال تم إنجازه، سيرصد ما بين 3 و4 مليارات دولار”.

وأعلن أنه “كان من المفترض أن يحضر وفد صندوق النقد إلى بيروت لبدء المفاوضات، إلا أنه لأسباب تتعلق بالإجراءات المواكبة لجائحة كورونا، ستعقد الاجتماعات (بدءً من الإثنين) افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي”.

أما عن توسيع البرنامج لاحقاً وزيادة قيمة التمويل من الصندوق، فقال: “هذا مرتبط بمدى تطبيق الحكومة بالتزاماتها تجاه الصندوق”، موضحاً أن “الحكومة أنجزت خطة التعافي الاقتصادي، على أن يبدأ تنفيذها خلال آذار المقبل، على ضوء مشروع الموازنة العامة”. وكشف أن الموازنة الجديدة “تتضمن الكثير من الأرقام والتفاصيل التي تحتاجها خطة التعافي، كما ستشكل رؤية للمرحلة الاقتصادية المقبلة”.

وأضاف: “الموازنة تتضمن أيضاً مشاريع إعادة تفعيل القطاعات الحيوية، على رأسها قطاع الطاقة والنقل والاتصالات والانترنت، إلى جانب المرافق العامة كمرفأ بيروت والمطار ومشاريع أخرى”.