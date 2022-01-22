قتيل في إشكال على استهلاك مياه في "شويت"!

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قتل غسان أبو سعيد، في بلدة شويت (قضاء بعبدا) يوم الأربعاء الماضي، أثناء محاولته فضّ إشكال بين نجله وأقرباء له بسبب خلاف على استهلاك مياه خزان مشترك.

وفي التفاصيل، فإنّ أقرباء من آل أبو سعيد وقعت بينهم خلافات متكرّرة شكلت شرارة للإشكال الأخير الذي بدأ بعراك وتضارب بين شابين وانتهى بقيام أحدهما بإطلاق النار الذي أصاب والد الطرف الثاني. علماً بأنّ الطرفين يملكان محالَّ تجاريةً متلاصقة في البلدة ويشتركون مع محال أخرى باستخدام خزان المياه.

رئيس البلدية وسيم أبو سعيد أكد لـ”الأخبار” أنها “المرة الأولى في تاريخ العائلة يحصل فيها إشكال بين أبناء العائلة وتُسال فيها الدماء”.

أبو سعيد لفت إلى دور رئيسي لعبه شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ سامي أبي المنى والنائب هادي أبو الحسن، اللذين عملا على تهدئة النفوس، وقد تُرجم ذلك بقيام المشتبه فيه بإطلاق النار على المغدور بتسليم نفسه للقوى الأمنية.



