ابي رميا: لا شأن للتسوية الرئاسية بقرار عدم ترشح الحريري إلى الانتخابات النيابية المقبلة

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أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا عبر ال otv، ان نحترم قرار عدم ترشح الرئيس سعد الحريري إلى الانتخابات النيابية المقبلة وهذا نابع من قراءة ذاتية وشخصية له ولا شأن للتسوية الرئاسية في هذا الموضوع، انما يتعلق اكثر بتحديات مادية واشكالات كبيرة مع رعاة اقليميين، مشيرا الى ان الحريري مكانته وتيار المستقبل مكون وازن في الحياة السياسية ونتمنى مشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة.

وشدد ابي رميا على اننا بحاجة إلى تجديد الحياة السياسية في لبنان بين المواطنين والمواطنات والسلطة السياسية، والمجتمع الدولي بانتظار إلانتخابات اللبنانية لاعادة تكوين السلطة في لبنان، لافتا من جهة اخرى الى ان التيار الوطني الحر أنهى اختيار مرشحيه الحزبيين للانتخابات النيابية المقبلة، فيما لا يزال يدرس تحالفاته في كل دائرة.

وأشار الى ان الفرنسيين يواكبون عن قرب التطورات السياسية اللبنانية وملف الحريري وضع على طاولة الحوار بين ماكرون وبن سلمان ولكن يبدو أن السعودية لا تزال على موقفها.