بوشكيان التقى نائب رئيس الوزراء العراقي.. وبحث امكانية الغاء الرسوم الجمركيّة على السلع

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تابع وزير الصناعة جورج بوشكيان اجتماعاته في العراق، حيث التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية العراقية علي عبد الأمير علاوي في حضور سفير لبنان في العراق علي الحبحاب وقنصل لبنان العام في السفارة حسام كلاكش والمستشارة للشؤون الاقتصادية ليلى داغر والمستشار ليو كروميان.

وتمّت مناقشة تطوير العلاقات بين الطرفين اللبناني والعراقي على المستوى الاستراتيجي والاقتصادي، وتفعيل الاتّفاقات القائمة والموقّعة و لا سيّما عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، واتفاقية التجارة الحرة وتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي.

وتمّ التوافق على ايجاد الأطر المناسبة لتزويد كلّ بلد منتجات البلد الآخر التي لا ينتجها البلد الاول. بحيث يكون التبادل عادلاً ولا يؤدّي الى الاغراق.

وإذ أكد الوزير بوشكيان على تمسّك لبنان بأفضل العلاقات مع العراق وشكره للتعاون المتبادل، طلب امكانية الغاء الرسوم الجمركيّة على السلع اللبنانية المصدّرة الى العراق، والسماح للشاحنات اللبنانية بالدخول وتفريع حمولتها في مقصدها النهائي.

واقترح ارساء شراكة جديدة قائمة على تبادل الخبرات والخدمات والتدريب والاستعداد لاقامة معرض"صنع في العراق" في لبنان، فيما اعتبر الوزير العراقي أن ما يقوم به العراق هو واجب تجاه لبنان الذي سبق أن وقف الى جانب العراق في محنته.

ودعا الى تحويل الفرص الى Win win أي رابح / رابح، وتصبح الاتفاقات الاقتصادية تكاملاً حقيقياً.

وإذ أيّد بوشكيان هذا الطرح في ظلّ التحديات الكبيرة التي تمرّ بها المنطقة، دعا الى التكامل وقوننة وتسهيل المعاملات، وشرح أن الحكومة بدأت خطة الاصلاح، وستناقش الموازنة الأسبوع المقبل تمهيداً لاقرارها.

كما تمّ طرح مسائل تتعلق بتحديث القطاع المالي والمصرفي العراقي، وتعليم اللغات الاجنبية للعراقيين، وزيادة حجم التبادل ، وتسهيل منح تأشيرات الدخول، واقامة مصرف تنموي اجتماعي.



