مخزومي: "مشروع موازنة ٢٠٢٢ هو مشروع العار"

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رأى النائب فؤاد مخزومي في حسابه عبر تويتر أنّ مشروع موازنة ٢٠٢٢ هو مشروع العار ومن يصوت مع إقراره سيكون نائب العار.

كما رأى أن إجرام هذه الطبقة السياسية ضد شعبها لا يتوقف، مشيرا إلى أن ما حاولوا القيام به من خلال ما سمي بقانون الكابيتال كونترول يتم تمريره الآن بموازنة ملغومة خالية من أي نوع من الإصلاحات غايتها فقط حماية المنظومة على حساب المواطن.



وسأل مخزومي:" هل يعقل أن تعطي موازنة ٢٠٢٢ وزير المالية المحسوب على حركة أمل وحزب الله وحامي رياض سلامة صلاحيات تشريعية استثنائية لسنتين وتضع قرار تحديد سعر صرف الضرائب والرسوم بيده، وتلغي بذلك دور مجلس النواب في التشريع؟ أهكذا تكون موازنة لحكومة سمت نفسها "معاً من أجل الإنقاذ؟".