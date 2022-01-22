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مبادرة من السفارة اللبنانية في بريطانيا: فن المزاوجة بين العرق والمازة اللبنانية

22
JANUARY
2022
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أطلقت السفارة اللبنانية في بريطانيا مبادرة تحت عنوان: فن المزاوجة بين العرق والمازة اللبنانية The Art of Pairing Arak and Mezzeh.

يهدف هذا الحدث الى ترويج العرق اللبناني في المطاعم اللبنانية وغير اللبنانية.

فتعريف العرق والمازة في المطعم اللبناني يجب أن يكون على نحو تعريف مشروب الساكي و السوشي في المطعم الياباني.

يستضيف الحفل عدد من خبراء ومحترفي صناعة النبيذ و المشروبات الروحية الذين سيقمون بترويج العرق اللبناني و خلق فرص لزيادة صادرات العرق إلى بريطانيا.

اطلق السفير اللبناني رامي مرتضى الحفل بكلمة اشاد فيها الجهود التي تبذل في سبيل تكملة مسيرة التسامح و التعايش في لبنان على نحو المزاوجة و المزج بين العرق و المازة اللبنانية. و قدم السيد جو توما عرضا يستعرض فيه التقنية الحديثة لصناعة العرق اللبناني. و قد نظّم الملحق الاقتصادي السيد رالف نعمة هذه المبادرة من ضمن خطة زيادة الصادرات للمنتوجات اللبنانية الى بريطانيا.

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