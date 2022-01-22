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طقس غير مستقر بانتظارنا.. اليكم التفاصيل

22
JANUARY
2022
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لا يزال طقس مستقر وبارد يسيطر اليوم يليه سلسلة من المنخفضات ستضرب بدءاً من منتصف فجر غد الاحد وذات امتدادات قطبية تحمل معها رياح باردة جدا وامطار وثلوج تحت الـ ١٠٠٠متر ‫‬خصوصاً الاربعاء.

تفاصيل طقس اليوم السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ٨ و١٥ درجة بقاعا بين -٣ و١٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢ و١٠ درجة.
٢- الجو: مشمس
٣- الرياح: شمالية ضعيفة  من ١٥ الى ٣٠ كم/س 
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٧٠ ٪
٥- الضغط الجوي -١٠١٦ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

طقس اليومين المقبلين:

الاحد: طقس غير مستقر عاصف غائم وممطر بغزارة نهارا فيما تتساقط الثلوج على ١٤٠٠م صباحا وتتدنى ليلاً الى ٨٠٠ - ٩٠٠متر لكن الهطول يصبح ضعيف ومحلي جداً فيما الحرارة باردة جدا تتراوح ساحلا بين ٧ و١٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١ و٦ درجات وبقاعا بين -١ و٨ درجات والرياح جنوبية غربية قوية ٤٠ الى ٨٠كم/س.


الاثنين: طقس غير مستقر غائم وممطر بغزارة صباحا فيما تتساقط الثلوج على  ٨٠٠ - ٩٠٠متر لكن الهطول يصبح ضعيف ومحلي جداً عصرا ومساءً فيما الحرارة باردة جدا تتراوح ساحلا بين ٦ و١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين صفر و٤ درجات وبقاعا بين -٢ و٦ درجات والرياح جنوبية غربية نشطة ٣٠ الى ٥٠كم/س.

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