قضية عائدات فحوص كورونا في مطار بيروت.. القضاء يدقق بمصير الأموال (الشرق الاوسط)

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سارع مفوض الحكومة لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، إلى فتح تحقيق بقضية عائدات فحوص الـpcr في مطار رفيق الحريري الدولي، فاستمع خلال الأيام الماضية إلى إفادات كل من وزير الصحة فراس الأبيض، المدير العام لوزارة الصحة فادي سنان، ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، ورئيس مطار بيروت الدولي والمدير العام للطيران المدني فادي الحسن.

وكشف القاضي خميس لـ"الشرق الأوسط" أنه استدعى إلى جلسات تحقيق يعقدها اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل أحد المسؤولين في مصرف لبنان، والمسؤولين عن شركات تقديم الخدمات الأرضية في مطار رفيق الحريري الدولي.

وأكد أن التحقيق يركّز على معرفة مصير الأموال التي استوفتها شركات الطيران، وأسباب حرمان الجامعة اللبنانية من حقها في هذه الأموال التي تستحقها مقابل خدمة إجراء فحوصات الـpcr، مشيرا إلى أن هذه الأموال العامة يجب أن تدخل ضمن موازنة الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة.