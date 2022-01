الاخبار: جنبلاط يعتبر بأن الضغط السعودي يضرّ لبنان لا حزب الله

A + A -

نبّه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بحسب "الاخبار"، إلى أن الضغوط السعودية والإيرانية على لبنان "ستؤدي إلى انهيار البلد كله"، وإلى أن الضغط السعودي لمعاقبة حزب الله "يضرّ بلبنان وليس الحزب"، مشيراً أيضاً إلى الضغط الذي يُمارس على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

وكان جنبلاط وصل إلى موسكو مطلع هذا الأسبوع في زيارة مقررة من العام الماضي، ترافقه ابنته داليا على متن طائرة خاصة يملكها النائب نعمة طعمة، نزل في فندق "ناسيونال" الذي كان يستضيف في الوقت نفسه وفوداً إيرانية إعلامية وتجارية مرافقة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وبحسب مصادر مطلعة، أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه جنبلاط، بأن "هذا هو رأينا من الأساس. وروسيا دعت دوماً الأصدقاء السعوديين لكي يغيروا سياسة الضغوط، خصوصاً مع الحريري الذي يمثل اعتدالاً إسلامياً في المنطقة"، مشيراً إلى أن العقوبات السعودية "لا مبرر لها وهي من دون فائدة" (استخدم تعبير "there is no point"). وأكد لافروف، في المقابل، أن هناك تواصلاً مع الجانب الإيراني لتسهيل عمل الحكومة اللبنانية.

ولمس جنبلاط من الوزير الروسي "مؤشرات كبيرة للتفاؤل". إذ أكد الأخير أن مفاوضات فيينا النووية تسير بشكل "جيد جداً"، وأنه "خلال وقت ليس ببعيد"، سيتم توقيع الاتفاق للعودة لخطة العمل الشاملة المشتركة. كذلك أبدى لافروف تفاؤلاً بـ"مؤشر جيد جداً" يتعلق بسير بالمفاوضات السعودية - الإيرانية. إذ إن معلومات الخارجية الروسية تفيد بأن "المفاوضات التي تجرى في بغداد أحرزت تقدماً كبيراً، وستظهر بشائرها قريباً عبر فتح السفارتين في طهران والرياض". لذلك، فإن الخارجية الروسية تراهن على هذه المتغيرات لما لها من انعكاسات إيجابية على لبنان.