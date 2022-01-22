أسرار الصحف ليوم السبت 22 كانون الثاني 2022

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البناء



قالت مصادر مالية إن أبسط الأحكام على الموازنة هو أنّها منحازة ضد الموظفين. فالنفقات تضاعفت أربع مرات مع استثناء خدمة الدين والواردات زادت ثلاث مرات ونصف المرة، بينما رصد للموظفين مساعدة بقيمة راتب لمدة سنة فيما كان الواجب مضاعفة الرواتب ثلاث مرات لتحقيق توازن نسبيّ.



قرأت مصادر روسيّة في نتائج اجتماع وزيري الخارجية الأميركي والروسي نقطة بداية لتخفيض التصعيد في أوكرانيا على أربع مراحل تبدأ بتفهّم المخاوف المتبادلة ويليها تقديم ضمانات بعدم ضمّ أوكرانيا للناتو مقابل عدم غزوها ثم سحب القوات من حدود روسيا وأوكرانيا للبدء باتفاق مينسك.

الجمهورية

أكّد أحد الوزراء أنّه اكتشف أن الفقر المقنّع أصبح أوسع انتشارا بكثير من الفقر الظاهر.

تقول جهات سياسية إنّ تصعيد رئيس تيار واتهامه أفرقاء بفرض شروط على الحكومة مردّه الى أنّه يريد إقرار التعيينات.

يقول سياسيون محايدون إن تعاطي الطبقة الحاكمة مع إستحقاق حسّاس داهم تنطبق عليه مقولة «ألسنتهم في مدحه وأيديهم في نحره».

اللواء

وفقا لمعلومات على درجة من الثقة فإن ما يدور في اللقاءات الداخلية بين حليفين، يرتبطان بتفاهم، مختلف جذرياً عمّا يعلن على الألسنة!



كشف مصدر مطلع أن خطوة العزوف عن الترشيح تشكّل امتداداً للإعتراض على السياسة المتبعة منذ 17ت2 عام 2019.



لجأت مؤسسات سياحية عريقة إلى زيادة أجور المستخدمين لديها، بدفع ثلث الراتب بالدولار الأميركي!