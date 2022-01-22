عناوين الصحف ليوم السبت 22 كانون الثاني 2022

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الأخبار

ـ مجازر اليمن: أنصار الله يتوعّدون وأبوظبي تتنصّل

ـ الحريري «يتنحّى» الاثنين

ـ الموازنة تقترح صلاحيات تشريعية استثنائية لوزير المال: الدولار الضريبي بيد سلامة

ـ «فورد» شريكة CIA: نكون حيث تكون الانقلابات

البناء

ـ لافروف وبلينكن للتراجع المنظم… وغارات سعوديّة إماراتيّة على اليمن

ـ الحريريّ أمام تحدّيات وخسائر الانسحاب يواصل المشاورات حتى الاثنين

ـ الموازنة: استمرار سيطرة حزب المصارف وتوزيع الأعباء على اللبنانيّين

الجمهورية

ـ المشهد الداخلي: صندوق مفاجآت!

ـ «موازنة إنقاذ» بلا حماية اجتماعية

ـ سيناريوهات ما بعد بعد مقاطعة الحريري؟

ـ «العدلية خارج الخدمة»..ووزيرها: الى المواجهة دُر

اللواء

ـ الحريري يعلن الاثنين عزوفه عن الترشح للانتخابات..

ـ موازنة «الجبل والفأر»: ضرائب ورسوم جديدة وسلفة عشوائية للكهرباء

ـ بلينكن: سنردّ على أي هجوم روسي.. ولافروف يشدد على الضمانات الأمنية

الديار

ـ لبنان يبدأ الاثنين رسمياً التفاوض مع صندوق النقد: الضرائب والرسوم تدريجية حفاظا على الفقراء

ـ الحريري ينكفئ وصراع خفي بين بهية الحريري والسنيورة على زعامة المستقبل

نداء الوطن

ـ باريس تقطع طريق "التذاكي" الحكومي: الإصلاح "في كنف" صندوق النقد

ـ موازنة "تعميق الإنكماش": منصّة "التوقيع الثالث"!

ـ عداد كورونا لا يزال مرتفعًا في لبنان