عناوين الصحف ليوم السبت 22 كانون الثاني 2022

الأخبار
ـ مجازر اليمن: أنصار الله يتوعّدون وأبوظبي تتنصّل
ـ الحريري «يتنحّى» الاثنين
ـ الموازنة تقترح صلاحيات تشريعية استثنائية لوزير المال: الدولار الضريبي بيد سلامة
ـ «فورد» شريكة CIA: نكون حيث تكون الانقلابات
البناء
ـ لافروف وبلينكن للتراجع المنظم… وغارات سعوديّة إماراتيّة على اليمن
ـ الحريريّ أمام تحدّيات وخسائر الانسحاب يواصل المشاورات حتى الاثنين
ـ الموازنة: استمرار سيطرة حزب المصارف وتوزيع الأعباء على اللبنانيّين
الجمهورية
ـ المشهد الداخلي: صندوق مفاجآت!
ـ «موازنة إنقاذ» بلا حماية اجتماعية
ـ سيناريوهات ما بعد بعد مقاطعة الحريري؟
ـ «العدلية خارج الخدمة»..ووزيرها: الى المواجهة دُر
اللواء
ـ الحريري يعلن الاثنين عزوفه عن الترشح للانتخابات..
ـ موازنة «الجبل والفأر»: ضرائب ورسوم جديدة وسلفة عشوائية للكهرباء
ـ بلينكن: سنردّ على أي هجوم روسي.. ولافروف يشدد على الضمانات الأمنية
الديار
ـ لبنان يبدأ الاثنين رسمياً التفاوض مع صندوق النقد: الضرائب والرسوم تدريجية حفاظا على الفقراء
ـ الحريري ينكفئ وصراع خفي بين بهية الحريري والسنيورة على زعامة المستقبل
نداء الوطن
ـ باريس تقطع طريق "التذاكي" الحكومي: الإصلاح "في كنف" صندوق النقد
ـ موازنة "تعميق الإنكماش": منصّة "التوقيع الثالث"!
ـ عداد كورونا لا يزال مرتفعًا في لبنان