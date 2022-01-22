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عناوين الصحف ليوم السبت 22 كانون الثاني 2022

22
JANUARY
2022
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الأخبار

ـ مجازر اليمن: أنصار الله يتوعّدون وأبوظبي تتنصّل
ـ الحريري «يتنحّى» الاثنين
ـ الموازنة تقترح صلاحيات تشريعية استثنائية لوزير المال: الدولار الضريبي بيد سلامة
ـ «فورد» شريكة CIA: نكون حيث تكون الانقلابات

البناء
ـ لافروف وبلينكن للتراجع المنظم… وغارات سعوديّة إماراتيّة على اليمن
ـ الحريريّ أمام تحدّيات وخسائر الانسحاب يواصل المشاورات حتى الاثنين
ـ الموازنة: استمرار سيطرة حزب المصارف وتوزيع الأعباء على اللبنانيّين

الجمهورية
ـ المشهد الداخلي: صندوق مفاجآت!
ـ «موازنة إنقاذ» بلا حماية اجتماعية
ـ سيناريوهات ما بعد بعد مقاطعة الحريري؟
ـ «العدلية خارج الخدمة»..ووزيرها: الى المواجهة دُر

اللواء
ـ الحريري يعلن الاثنين عزوفه عن الترشح للانتخابات..
ـ موازنة «الجبل والفأر»: ضرائب ورسوم جديدة وسلفة عشوائية للكهرباء
ـ بلينكن: سنردّ على أي هجوم روسي.. ولافروف يشدد على الضمانات الأمنية

الديار
ـ لبنان يبدأ الاثنين رسمياً التفاوض مع صندوق النقد: الضرائب والرسوم تدريجية حفاظا على الفقراء
ـ الحريري ينكفئ وصراع خفي بين بهية الحريري والسنيورة على زعامة المستقبل

 

نداء الوطن

ـ باريس تقطع طريق "التذاكي" الحكومي: الإصلاح "في كنف" صندوق النقد
ـ موازنة "تعميق الإنكماش": منصّة "التوقيع الثالث"!
ـ عداد كورونا لا يزال مرتفعًا في لبنان

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