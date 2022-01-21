سلام وقع مذكرة تفاهم مع شركة LEBANESE SIGNATURE لتأسيس وتشغيل المتجر اللبناني الرقمي في الصين

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وقع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مذكرة تفاهم مع شركة Lebanese Signature ممثلة بالشريك الإداري السيدة لودميلا مدور، بهدف تأسيس وتشغيل المتجر اللبناني الرقمي في الصين على منصة JD.com.



وشدد سلام خلال التوقيع، على أن "وزارة الاقتصاد والتجارة تسعى، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، إلى الاستفادة من كافة الفرص المتاحة وإلى مساندة المصدرين اللبنانيين في الولوج إلى اسواق جديدة ومهمة تعود بالفائدة على الاقتصاد اللبناني".



وافاد بيان ان "الكثير من الشركات اللبنانية رغبتها واستعدادها للمشاركة في دخول السوق الصيني الذي يعد من اكبر الاسواق الاستهلاكية في العالم.



ويذكر أنه فور إطلاق المتجر، سيتم عرض منتجات أكثر من 40 شركة لبنانية دفعة واحدة.

ويأتي هذا التوقيع عقب عمل استمر لفترة عام تقريبا، بعد تنظيم الوزارة برئاسة المدير العام الدكتور محمد أبو حيدر وإشراف الخبيرة الاقتصادية في الوزارة ريان دندش، اجتماعا افتراضيا بالتعاون مع سفارة لبنان في الصين برئاسة السفيرة ميليا جبور واشراف الملحق الاقتصادي جوزيف طنوس، لتعريف المصنعين والمصدرين اللبنانيين على مزايا انشاء المتجر اللبناني الرقمي واهميته للاقتصاد اللبناني وقطاعه التجاري.



وستتولى شركة Lebanese Signature ممثلة بالسيدة مدور والشريك المؤسس السيدة جويس معوض الاتصال بكافة هذه الشركات والتنسيق معها كي تستطيع الأخيرة تسويق منتجاتها على المتجر اللبناني وتصديرها إلى الصين. وتحتفظ وزارة الاقتصاد والتجارة بحق الإشراف على التنفيذ وإعطاء الملاحظات التي تراها مناسبة عند الضرورة لا سيما تلك المتعلقة بصورة لبنان في الخارج".