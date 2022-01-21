حادثة احراق كتب محمد المغربي تحت جسر الفيات تتفاعل.. ووزير الثقافة يتحرك (بالصور)

A + A -

أكدت وزارة الثقافة ممثّلة بالوزير محمد المرتضى أنها تعمل بالتنسيق مع محافظ جبل لبنان محمّد مكّاوي ومع الأمن العام اللبناني، ومع المراجع القضائيّة المختصّة جلاء لملابسات حادثة الحريق في مكتبة محمد المغربي الذي يعيش تحت جسر الفيات وتداعياتها والعمل على معالجة الموضوع في أسرع وقت ممكن، على أن يستكمل بعد ذلك العمل على معالجة أوضاعه المذكورة.

ولفتت الوزارة في بيان إلى أن بعد المتابعة الحثيثة للقضية وقبل وقوع الحادثة، كان المرتضى قد قام بزيارة المكان المذكور، ‏وتم البدء بوضع الآليات الممكنة لمساعدته اجتماعيا وحياتيا واقامة بعد التأكّد من أوراقه الثبوتيّة وبعض المعطيات الأخرى، إلّا أنّه ‏وقعت مساء أمس حادثة غريبة نتج عنها إحراق الكتب التي يضعها المغربي في المكان إضافة إلى إحراق أغراضه الخاصة.