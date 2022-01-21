سليم بحث مع خضر في صورة الاوضاع في المحافظة على الصعيد الامني

A + A -

استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم محافظ بعلبك _ الهرمل بشير خضر الذي وضعه في صورة الاوضاع في المحافظة على الصعيد الامني والتحديات الكثيرة التي تواجه المواطنين والإدارات الرسمية والعسكريين على حد سواء، مثمنا تضحيات وجهود الجيش اللبناني في المنطقة، والذي يؤدي مهامه على أكمل وجه لا سيما في ظل الظروف المناخية الصعبة.

ولفت المحافظ خضر الى الثقة الكبيرة في قدرات الجيش اللبناني والجهود التي يبذلها والتي تتعدى مهامه المعهودة، في المساهمة في ضبط الامن الداخلي وتأمين العدالة الاجتماعية.

وتطرق الى ظاهرة التعديات على الشبكة الكهربائية والتعويل على الجيش اللبناني لقمع المخالفات تأمينا للتوزيع العادل للتيار الكهربائي لجميع ابناء بعلبك والهرمل.