نصّار يوقّع مذكّرة تفاهم سياحيّة وجمعيّة الطريق الروماني - بيبلوس: نعلن عن المؤتمر السياحي الأول من نوعه لجبيل وقضائها

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وقّع وزير السياحة المهندس وليد نصّار ممثلاً عن وزارة السياحة مذكرة تفاهم مع جمعية الطريق الروماني - بيبلوس (Via Appia Byblos)، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق لدعم والنهوض بالقطاع السياحي في مدينة جبيل وقضائها.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، أنّ الوزير نصّار بصدد الإعداد لمؤتمر سياحي عام للمدينة وقضائها، هو الأوّل من نوعه، على أن يعقد في شهر نيسان 2022، بغية تعزيز الواقع السياحي فيهما، وتمّ تأليف لجنة توجيهية تضمّ ممثلين عن الوزارة والجمعية، وستعقد اجتماعات دورية للتحضير للمؤتمر السياحي، حيث سيكون اجتماعها الاول في مطلع الاسبوع المقبل، على أن يتضمن المؤتمر ورش عمل تتوزّع على أربعة محاور هي: 1- الأولويات والاحتياجات لتطوير القطاع السياحي لقضاء جبيل، 2- الموارد السياحية والثقافية والطبيعية والبشرية، 3- سبل المشاركة والتكامل لتطوير القطاع السياحي لقضاء جبيل، 4- التطلعات المستقبلية.

وختمت الوزارة بيانها، معتبرة أن الهدف الأساسي للمؤتمر لدى الوزير نصّار هو إعادة جبيل وقضائها إلى خريطة السياحة العالمية، واعلان المسار السياحي الذي يمر بالمحطات السياحية كافة في المدينة والقضاء، مع برنامج العمل المشترك مع البلديات والمؤسسات والفعاليات السياحية لاقامة نشاطات في كلّ المناطق هدفها تفعيل المقومات السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص والوزارات المختصة والمعنية، أبرزها: وزارة البيئة والثقافة والتربية والزراعة والشباب والرياضة.