نصار عرض مع غريو واقع القطاع السياحي والتعاون بين البلدين

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إستقبل وزير السياحة المهندس وليد نصار من المدخل الرئيسي الجديد لوزارة السياحة السفيرة الفرنسية آن غريو وبعد جولة في المكتبة العامة للوزارة التي يتم العمل على إنشائها، عرض معها واقع القطاع السياحي في لبنان، خصوصًا بعد الظروف الصحية والإقتصادية التي تمر بها البلاد.

وبحثا، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لنصار، في سبل التعاون السياحي بين البلدين، ووضعها في عمل الوزارة على إعادة تفعيل المجلس الوطني لإنماء السياحة وتفعيل دوره مع المجلس الوطني الفرنسي للسياحة.

وأبلغ نصار السفيرة غريو عن عمله لإنشاء المنتدى اللبناني العربي والدول المتوسطية للسياحة، حيث ستكون فرنسا عضوًا فاعلًا فيه كما أنها عضو فاعل وشريك أساسي في المجلس الأوروبي للمسارات الثقافية والسياحية.

واتفقا على عقد اجتماع قريب للتشارك في أولويات الوزارة والقطاع السياحي في لبنان، بالإضافة إلى اللامركزية الإدارية السياحية، ولتنظيم اجتماعات ثنائية بين البلدين اللبناني والفرنسي بهدف تبادل الخبرات والأفكار على الصعيد السياحي.