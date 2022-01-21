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فياض: تزويد المواطنين بالكهرباء بكلفة أرخص

21
JANUARY
2022
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي خصّص للبحث بمشاريع البنك الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة.


وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة وليد فياض، المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار، ممثلة البنك في لبنان منى كوزي، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ومستشارو الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس، سمير الضاهر وزياد ميقاتي.


اثر اللقاء أعلن الوزير فياض، قائلاً: "بحثنا خطة النهوض بقطاع الكهرباء، واعتماد مسارات متوازية للنهوض به اهمها زيادة ساعات التغذية بأسرع وقت ممكن، تخفيض الهدر من خلال اعتماد خطة بالتعاون مع كهرباء لبنان وموزعي الخدمات ومؤازرة القوى الامنية والقضاء لمتابعة المخالفين، كما وضعنا أرقاما لتخفيض الهدر في الخطة".


وأضاف، "يجب تحسين التعرفة لتغطية الجزء الأكبر من الكلفة لمؤسسة كهرباء لبنان التي ستزود المواطنين بالكهرباء بكلفة أرخص، فهي ستكون لنحو 75 بالمئة من المشتركين بكلفة اقل من 14 سنت للكيلواط ساعة، كما ستكون الكلفة المتوقعة للمنزل اقل بـ 60 بالمئة من كلفة المولدات الخاصة".


وعن التوقيع على عقد استجرار الطاقة مع الجانب الأردني وإمكان زيادة ساعات التغذية، قال: "نبحث مع البنك الدولي بموضوع التمويل، كما يجب ان يأمن الاردنيون والمصريون بشكل النهائي ان العقد لن يخضع لأي تداعيات سلبية جراء قانون قيصر وعندها يمكننا استقبال الكهرباء الأردنية والغاز المصري، والمفروض ان يتم ذلك في الشهرين المقبلين قبل بداية الربيع".

 

ورأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعا خصص للبحث بمشاريع البنك الدولي المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية في مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار، ممثلة البنك في لبنان منى كوزي، ومستشاري الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس، سمير الضاهر وزياد ميقاتي.

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