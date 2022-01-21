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بالفيديو - في لبنان، طفلان حرما من والدتهما بجريمة.. زوجها اتفق مع الطبيب وكانت الكارثة!

21
JANUARY
2022
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اثارت قصة الشابة أحلام ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان رحلت ضحية غدر من زوجها واتفاق مبطن مع الطبيب عليها.

وفي التفاصيل، فقد كشف شقيق احلام ما حصل مع اخته في حديث ضمن برنامج "فوضى" على قناة الجديد مع الاعلامي جو معلوف. واخبر: شقيقتي كانت حامل وقررت وزوجها، وهو عسكري بالجيش اللبناني، ان تجهض الطفل.


واضاف: "قبل ايام من الحادثة، زارتنا شقيقتي واعلمتنا بقرارها بالاجهاض إلاّ اننا رفضنا الموضوع وقدمنا لها العون والمساعدة طالبين منها عدم قتل الطفل، فـ"الولد بيجي وبتجي رزقتو معو". "

وبحسب ما اخبر شقيق أحلام، فإنّ الضحية وزوجها اقتنعا بالحديث وقررا ابقاء الطفل، ولكن ما لم يكن بالحسبان وقع. حيث اتفق الزوج، بحسب قول شقيق احلام، مع الطبيب على اجراء عملية اجهاض لها بالقوة، وهكذا حصل.


ذهبت أحلام لرؤية الطبيب مع زوجها في عيادة خارجية لاحدى المستشفيات، وعند وصولها أحست ان شيئا ما يحصل فقالت لزوجها، وبحسب تسجيلات صوتية موثقة: "انشالله انا موت إذا انتو مفكرين بعملية الاجهاض".

الفاجعة وقعت اثناء اجراء العملية، حيث تعرضت أحلام لمضاعفات ووصلت إلى المستشفى بحالة فظيعة، وما لبثت ان فارقت الحياة.

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