لبنان على موعد مع منخفض جوّي جديد.. وتحذير!

A + A -

توّقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "يكون الطقس غداً قليل الغيوم إجمالاً مع إرتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة، يتحول مساء إلى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات واشتداد سرعة الرياح".

وجاء في النشرة:

الحالة العامة: يستقر الطقس نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل السبت حيث سنتأثر بمنخفض جويّ متمركز شمال غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار وثلوج.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً إلى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة و تبقى دون معدلاتها الموسمية،يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال لبعض المتساقطات الخفيفة خاصة في المناطق الشمالية. نحذّر من خطر تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ 1000 متر خلال فترة الليل وساعات الصباح الأولى من يوم السبت.

السبت: قليل الغيوم إجمالاً مع إرتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة، يتحول مساء إلى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات واشتداد سرعة الرياح و يرتفع معها موج البحر مع اقتراب المنخفض الجوي.

الأحد: غائم مع رياح شديدة تقارب الـ 80 كلم/س فترة قبل الظهر يرتفع معها موج البحر (3 امتار) لذا نحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرقات. يتشكل ضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية تساقط حبات من البرد وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 م و يتدنى مستوى تساقطها تدريجيا لتلامس ليلا الـ1000 م وما دون في المناطق الشمالية.

الإثنين: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تتساقط أمطار غزيرة في الفترة الصباحية مترافقة بعواصف رعدية و رياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 م ودون في المناطق الشمالية والداخلية، تخف المتساقطات مساء.