living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنان على موعد مع منخفض جوّي جديد.. وتحذير!

21
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توّقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "يكون الطقس غداً قليل الغيوم إجمالاً مع إرتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة، يتحول مساء إلى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات واشتداد سرعة الرياح".
 
وجاء في النشرة:
 
الحالة العامة: يستقر الطقس نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل السبت حيث سنتأثر بمنخفض جويّ متمركز شمال غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار وثلوج.
 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
الجمعة: غائم جزئياً إلى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة و تبقى دون معدلاتها الموسمية،يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال لبعض المتساقطات الخفيفة خاصة في المناطق الشمالية. نحذّر من خطر تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ 1000 متر خلال فترة الليل وساعات الصباح الأولى من يوم السبت.
 
السبت: قليل الغيوم إجمالاً مع إرتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة، يتحول مساء إلى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات واشتداد سرعة الرياح و يرتفع معها موج البحر مع اقتراب المنخفض الجوي.
 
الأحد: غائم مع رياح شديدة تقارب الـ 80 كلم/س فترة قبل الظهر يرتفع معها موج البحر (3 امتار) لذا نحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرقات. يتشكل ضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية تساقط حبات من البرد وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 م و يتدنى مستوى تساقطها تدريجيا لتلامس ليلا الـ1000 م وما دون في المناطق الشمالية.
 
الإثنين: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تتساقط أمطار غزيرة في الفترة الصباحية مترافقة بعواصف رعدية و رياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 م ودون في المناطق الشمالية والداخلية، تخف المتساقطات مساء.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout