أسرار الصحف ليوم الجمعة 21 كانون الثاني 2022

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البناء

كواليس

نقل دبلوماسيّ أوروبيّ عن مسؤول أوروبيّ بارز قوله إنه سمع من وزير الخارجية الأميركية رفضاً للتفكير بضمّ أوكرانيا لحلف الناتو ليس بداعي تفادي اجتياح روسيا لأوكرانيا بل خشية من أن يحصل الاجتياح الروسي بعد ضمّها للحلف ما يجعل الغرب في وضع صعب أمام تحدّي الرد.

خفايا

قالت مصادر على صلة بنادي رؤساء الحكومات السابقين إن اتفاقاً تم على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة حكومات ما بعد الانتخابات والرئيس فؤاد السنيورة منسّقاً للتكتل النيابي الموحّد على أن يحتفظ الرئيس سعد الحريريّ بموقع الزعامة لحين جهوزيّته للعودة كمرشح لرئاسة الحكومة.





الجمهورية

يحول بحث في الأرقام وتباين في وجهات النظر دون إنجاز مشروع حساس يتصل بمستقبل البلاد المالي والاقتصادي.

توقعت مراجع سياسية أن ترتفع نسبة الزخم الانتخابي في وقت قريب بعد إطلاق موجة الترشيحات الى الانتخابات النيابية.

رأت جهات سياسية أن إعلان مسؤول في تيار بارز عدم وجود ما يمنع تحالف التيار إنتخابيا مع فريق سياسي أساس على رغم الخلاف بينهما دليل إلى حاجة هذا التيار الماسة الى الاصوات والدعم.

اللواء

همس

يرجح مسؤول كبير أن تتم التغذية بالكهرباء بين 8 و10 ساعات بدءاً من شهر نيسان، إذا سارت الأمور، وفقاً لما هو مرسوم لها..

غمز

حدث عتاب بين حليفين، قبل خطوة مفصلية، حول سلسلة خطوات، ساهمت بتعميق الأزمة الداخلية في البلد..

لغز

يُصرّ تجار الجملة على التمسك بالأسعار المرتفعة، على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار، ومناشدة أصحاب المحلات الصغيرة التخفيض، حفاظاً على الزبائن!