living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 21 كانون الثاني 2022

21
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء

كواليس

نقل دبلوماسيّ أوروبيّ عن مسؤول أوروبيّ بارز قوله إنه سمع من وزير الخارجية الأميركية رفضاً للتفكير بضمّ أوكرانيا لحلف الناتو ليس بداعي تفادي اجتياح روسيا لأوكرانيا بل خشية من أن يحصل الاجتياح الروسي بعد ضمّها للحلف ما يجعل الغرب في وضع صعب أمام تحدّي الرد.

خفايا

قالت مصادر على صلة بنادي رؤساء الحكومات السابقين إن اتفاقاً تم على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة حكومات ما بعد الانتخابات والرئيس فؤاد السنيورة منسّقاً للتكتل النيابي الموحّد على أن يحتفظ الرئيس سعد الحريريّ بموقع الزعامة لحين جهوزيّته للعودة كمرشح لرئاسة الحكومة.

الجمهورية

يحول بحث في الأرقام وتباين في وجهات النظر دون إنجاز مشروع حساس يتصل بمستقبل البلاد المالي والاقتصادي.

توقعت مراجع سياسية أن ترتفع نسبة الزخم الانتخابي في وقت قريب بعد إطلاق موجة الترشيحات الى الانتخابات النيابية.

رأت جهات سياسية أن إعلان مسؤول في تيار بارز عدم وجود ما يمنع تحالف التيار إنتخابيا مع فريق سياسي أساس على رغم الخلاف بينهما دليل إلى حاجة هذا التيار الماسة الى الاصوات والدعم.

اللواء

همس

يرجح مسؤول كبير أن تتم التغذية بالكهرباء بين 8 و10 ساعات بدءاً من شهر نيسان، إذا سارت الأمور، وفقاً لما هو مرسوم لها..

غمز

حدث عتاب بين حليفين، قبل خطوة مفصلية، حول سلسلة خطوات، ساهمت بتعميق الأزمة الداخلية في البلد..

لغز

يُصرّ تجار الجملة على التمسك بالأسعار المرتفعة، على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار، ومناشدة أصحاب المحلات الصغيرة التخفيض، حفاظاً على الزبائن!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout