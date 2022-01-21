عناوين الصحف ليوم الجمعة 21 كانون الثاني 2022

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الأخبار

الحريري (ما) راجع

زعيم السنّة في بيروت لإعلان «إقصاء» نفسه؟

ميقاتي وشقير والأسمر: تسوية على حساب العمال

بيرم امتنع عن حضور اجتماع الهيئات - العمال - ميقاتي

ضرب الفئات الأكثر هشاشة وحماية رأس المال والمصارف

مسخ الموازنة: سلخ للقطاع العام... ولا إصلاحات

البناء

لافروف وبلينكن: لتخفيض التوتر في أوكرانيا… ورئيسي للتعاون الاستراتيجيّ مع بوتين

مجلس الوزراء الاثنين: الموازنة وبدلات الغلاء… وهيئة مكافحة الفساد!

الحريريّ يسعى لتفاهم نادي رؤساء الحكومات على سلّة تتضمن الانتخابات

الجمهورية

جلسة الإثنين للموازنة وبنود متراكمة

لاعتماد خطة التعافي

مجلس الوزراء مكتمل المواصفات وعودة الحريري تُحرّك الاستحقاق الانتخابي

اللواء

الحريري وسلام لن يترشحا.. فمن يُمثّل بيروت؟!

مجلس الوزراء يُنهي «غربته» الاثنين: موازنتان ومراسيم التقديمات والزيادات

الديار

قلق من «تشرذم» الساحة السنية : الحريري لن يترشّح وعاد لترتيب «البيت الداخلي»

خطة التعافي غير جاهزة وغموض في الموازنة... اسرائيل مُصرّة على تبني «الغاز»!