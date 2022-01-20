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إخبار ضد نشأت مجد وكارمن شماس

20
JANUARY
2022
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 أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" أنه على أثر إقدام المدعو نشأت مجد حامل لقب "الرسول نشأت مجد النور عليه السلام" عبر مختلف حساباته، بإدعاء النبوة والتعرض للدين الإسلامي ومقدساته كافة، من تعرض للذات الإلهية والنبي الأكرم محمد، وتحريف وتشويه آيات القرآن الكريم، بالإشتراك مع المنجمة كارمن شماس، التي تولت دعمه وتشجيعه وتحريضه والترويج لأفكاره عبر صفحاتها، تقدم اليوم الخميس الموافق 20/1/2022 كل من القاضي الشيخ وائل شبارو والمحاميين محمد زياد جعفيل ونور الدين بعلبكي بإخبار من جانب النيابة العامة التمييزية، طالبين الادعاء على المذكورين ليصار إلى التحقيق معهما والإدعاء عليهما ومن يظهره التحقيق فاعلا أو محرضا أو شريكا، وتوقيفهم تمهيدا لإحالتهم أمام القضاء الجزائي المختص بالجرائم الماسة بالدين وإثارة الفتن وإنتحال صفة، وذلك سندا للمواد 317 و473 و474 و391 من قانون العقوبات.

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