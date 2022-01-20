التيار الوطني الحر في البقاع الغربي رداً على الفرزلي: نتمنّى عليك وقف هذه الهجمات الغوغائية والحملات المغرضة

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صدر عن التيار الوطني الحر في البقاع الغربي البيان التالي:

يتحفنا دولة الرئيس ايلي الفرزلي بهجومه الدائم على التيار الوطني الحر وقد ترفّعنا عن الرد سابقاً ولكن وبعد مقابلته الاخيرة ل mediafactorynews والتي اتهمنا فيها" اننا لا نقوم الاّ بالخلافات والمطلوب انقسام سني وصراع سني وبسياسة تكسير الرؤوس حتى يكون لنا دور ، نجدنا مضطرين ان نوضح لأهلنا في البقاع الغربي ما يلي :

نتحدى دولته ان يبيّن لنا أي بيان او مقابلة للتيار الوطني الحر أو أي مسؤول فيه يتهجّم على دولته، غير انه يعتبر كلام التيار عن الفساد وخاصة بموضوع المصارف وتهريب الاموال الى الخارج موجهاً اليه شخصياً وهنا نسأل لماذا" يعتبر نفسه مستهدفاً بهذا الموضوع؟

اما بموضوع الكهرباء فنترك لأهلنا في البقاع الغربي الحكم بيننا، لانك لم تشعر يوماً بمعاناتهم منذ ثلاثين سنة حتى اليوم، ولا تكتفي بعدم القيام بأي عمل انمائي في منطقتنا لكنك تحارب كل من يحاول القيام بذلك، وخير دليل هو محاربتك لنا عندما حاولنا مساعدة بعض القرى بتأمين الكهرباء التي هي حق لهم وبناءً على طلبهم بعد ان خاب املهم بوعودك الواهية، فجنّ جنونك ووقفت سدّاً منيعاً ضدنا مختلقاً الذرائع والتمثيليات البهلوانية التي تبرع فيها حتى كدنا نصدق انك اليوم فقط علمت بانقطاع الكهرباء عن اهلنا في البقاع.

ختاما، نتمنّى عليك وقف هذه الهجمات الغوغائية والحملات المغرضة واستغلال معاناة المواطنين والعزف على الوتر الطائفي، والانصراف الى العمل البنّاء لما فيه خير منطقتنا علّك تعوض بعض الاهمال والتقصير خلال الفترة السابقة.