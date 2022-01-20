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بري التقى وفد الجمعية الوطنية الفرنسية وبحث مع حجار في مشروع اقتراح وزارة الشؤون

20
JANUARY
2022
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بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية جان لويس بورالنج على رأس وفد
نيابي يمثل مختلف الأحزاب والكتل النيابية الممثلة في الجمعية الوطنية، في الاوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا والتعاون بين المجلس النيابي اللبناني والجمعية الوطنية الفرنسية .

وعرض بري مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الاوضاع العامة لاسيما الاجتماعية منها ومشروع اقتراح وزارة الشؤون لخدمة مؤسسات الرعاية في لبنان.

وقال الوزير حجار بعد اللقاء: "أضع بين يدي الرئيس بري المشروع المقترح أو الموازنة المقترحة التي سوف نضعها لخدمة مؤسسات الرعاية الإجتماعية والتي تقدمنا بها الى وزارة المالية التي نقترح فيها العودة الى سعر الكلفة او الذهاب الى سعر الكلفة 2012. "

ودعا رئيس مجلس النواب لجان المال والموازنة الادارة والعدل، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط،الى جلسه مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 26 كانون الثاني الجاري وذلك لدرس الآتي :
- إقتراح قانون المنافسة.
- اقتراح القانون الرامي الى تعديل نص المادة 80 من القانون رقم 144 قانون موازنة العام 2019 الصادر بتاريخ 31 /7/ 2019 .
- اقتراح القانون الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17 / 10 /2019 .

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