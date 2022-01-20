بلدية فنيدق تطلب من الاهالي التحلي بالصبر لأن فتح الطرق يستغرق وقتاً

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أهابت بلدية فنيدق في بيان، بجميع أهالي البلدة “التحلي بالصبر في ما يخص فتح الطرقات الداخلية، فمن المعروف ان البلدة مترامية الاطراف وفيها خمسة وعشرون حيا سكنيا، ويلزم اياما عدة للتمكن من فتح الطرقات الرئيسية والفرعية كافة”.

وأشارت الى أن لديها “جرافتين وبوبكات تعملان ليل نهار على فتح الطريق العام بمؤازرة جرافتين لوزارة الاشغال العامة واتحاد بلديات جرد القيطع. كما تعمل جرافات البلدية على فتح الطرق الرئيسية الداخلية لتلبية الحالات المرضية الطارئة”.

ولفتت الى وضع خط ساخن بالمشاركة مع الصليب الاحمر والدفاع المدني وطوارىء شرطة البلدية للحالات الطارئة.