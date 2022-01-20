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هيئة قضاء البترون في "التيار": انقطاع الكهرباء ناجم عن نقص في الموظفين...ونصيحة لغياث يزبك

20
JANUARY
2022
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صدر عن هيئة قضاء البترون في التيار الوطني الحر ردّا على مرشح القوات في القضاء غياث يزبك البيان التالي:


دأب السيد غياث يزبك منذ صحوته البترونية المستجدة على ادعائه السهر على مصالح البترونيين ومتابعة مشاكلهم وانتقاد من وقف الى جانبهم وتابع همومهم وسعى بكل ما أوتي من قوة وعلم ونفوذ لتطوير منطقة البترون وانمائها حتى أصبحت نموذجاً نحسد عليه وقبلةً للسياحة الداخلية والخارجية. ولم يتوانَ السيد غياث وفاءاً لنهج حزبه عن استعمال كافة وسائل التشويه الاعلامي والافتراء والكذب وآخر ابداعاته في هذا المجال ادعاؤه ان رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل "ضغط على مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان لعدم تصليح العطل الكهربائي في البترون" والحقيقة هي ان انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في البترون غير ناجم عن عطل تقني ولكن عن سوء توزيع في برنامج التغذية ناجم عن نقص في كادر الموظفين في محطة التحويل الرئيسية في منطقة الريجي. وقد سعى النائب باسيل مع ادارة مؤسسة كهرباء لبنان أواخر الاسبوع الماضي لتعيين بدلاء عن هؤلاء الموظفين فاستجاب مدير عام كهرباء لبنان المهندس كمال حايك للطلب مشكوراً وأصدر فوراً قراراً بالتعيين نرفق صورةً عنه مع هذا البيان. وقد تمت أيضاً معالجة مسألة تزويد الآبار العامة بالتيار الكهربائي بغية تأمين المياه بطريقة مستدامة كما هو الحال منذ عدة سنوات حيث يصنف قضاء البترون كأفضل منطقة من ناحية خدمة مياه الشفة في لبنان.


من هنا ندعو السيد غياث الذي يبدو انه لا تتوافر فيه مواصفات ال Call center المطلوبة الى التروي باندفاعته البترونية هذه وننصحه بان رفع الشعبية لا يكون بمهاجمة القامات التي أضحت انجازاتها ونتائج هذه الانجازات في وجدان المواطن البتروني بغض النظر عن انتمائه وأهوائه.

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